Низкая ставка: кто может купить жилье по семейной ипотеке и на каких условиях

Семейную ипотеку продлили до 2030 года. Кто сможет стать её участником и какие действуют ограничения? Благодаря детям В июле стало приятной новостью, что действие семейной ипотеки по ставке до 6% годовых продлено ещё на шесть лет.
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