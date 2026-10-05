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Газета.ру

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Телеведущая Ксения Бородина появилась на публике со старшей дочерью

Телеведущая Ксения Бородина появилась на публике со старшей дочерью

Телеведущая Ксения Бородина появилась на публике со старшей дочерью. Звезда посетила с 17-летней Марусей Большой театр и поделилась кадрами из зрительного зала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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