Собянин рассказал о достижениях столичных пожарных и спасателей

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что 70 столичных пожарных и спасателей были удостоены почетных званий города Москвы.
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