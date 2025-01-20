CNN: Зеленский и чиновники пытаются умаслить Трампа, чтобы добиться расположения

Украинский лидер Владимир Зеленский и ряд высокопоставленных чиновников Киева пытаются "умаслить" избранного президента США Дональда Трампа своими действиями и заявлениями, чтобы завоевать его расположение.
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