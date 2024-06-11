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В ГД хотят поднять штрафы за продажу запрещенных к реализации товаров

В ГД хотят поднять штрафы за продажу запрещенных к реализации товаров

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем В Государственной думе хотят увеличить в 10 раз штрафы за повторную продажу запрещенных к реализации товаров.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Штрафы должны быть предупредительными, останавливающие нарушения и для тех кто игнорирует наши законы. Исчисляться штрафы должны от годовой выручки.  Предупредительный 10-15% от годовой выручки. Останавливающий штраф от 50% годовой выручки. Штраф для игнорирования нашего закона в 100% годовой выручки. Только так можно навести жесткий порядок в торговле и исполнению наших законов. РВСН.
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