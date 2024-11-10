Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Супер! Тепленькая пошла - наконец-то очень нужные законы

Супер! Тепленькая пошла - наконец-то очень нужные законы

Пособникам мигрантов-нелегалов ужесточили наказание. Теперь официально /Globallookpress Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание пособникам мигрантов-нелегалов.

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Комментарии
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Eduard
Мигранты тоже разные!
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8 час.
Валентина БогдановаШирочкина
А тех, кто не знает и не хочет учить русский язык, тоже будут высылать из России...?? Хорошо...бы.....
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8 час.
Егор П
наконец то!
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4 час.

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