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В Ростовской области после налета БПЛА повреждены дома и железнодорожный мост

В Ростовской области после налета БПЛА повреждены дома и железнодорожный мост

Движение поездов в обоих направлениях приостановлено.В Ростовской области продолжается отражение атаки беспилотников, информирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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