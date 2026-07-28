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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев об игре с Аугусто: «В два нападающих даже попроще действовать. Фелипе быстрый, а я больше нападающий силового плана, наверное – пока неплохо вместе получается»

Форвард « Зенита »  Александр Соболев оценил свое взаимодействие на поле с Фелипе Аугусто. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Акрона » (5:0) Соболев сделал дубль и отдал голевую передачу.

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