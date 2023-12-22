На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

По мнению украинского эксперта, в условиях эшелонированной воздушной обороны, которую Российская армия создала в зоне СВО, турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar стал легкой мишенью для Российских сил противовоздушной обороны.
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