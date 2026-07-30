CE: резервуар, породивший крупнейшее извержение голоцена, остается активным

Геологи Университета Кобе обнаружили, что гигантский резервуар магмы под подводной кальдерой Кикай к югу от Японии снова заполняется — тот самый резервуар, что 7300 лет назад породил самое мощное извержение за весь голоцен.
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