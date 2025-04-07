Альянс Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, объединяющий более 50 китайских компаний, анонсировал новый стандарт передачи данных и питания — General Purpose Media Interface (GPMI)

Альянс по сотрудничеству в сфере видео 8K Ultra HD города Шэньчжэнь, в состав которого входят более 50 китайских компаний, выпустил новый стандарт передачи данных и электроэнергии — General Media Interface (GPMI).
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