Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бесшумно удалил посты, в которых критиковал Тулси Габбард – бывшего кандидата в президенты США, который выступал против военной поддержки Киева.
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