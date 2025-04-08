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"Ото зрада". Поддержавшая СВО группа из России рвёт чарты Украины

"Ото зрада". Поддержавшая СВО группа из России рвёт чарты Украины

Музыкальная группа AY YOLA заняла первое место в ТОП-100 Apple Music на Украине. Музыканты, поддержавшие СВО, рвут украинские чарты, что вызывает бурную реакцию у некоторых блогеров и СМИ: "ото зрада".

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