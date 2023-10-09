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Илон Маск репостнул заявление иранского аятоллы о надежде на уничтожение Израиля

Илон Маск репостнул заявление иранского аятоллы о надежде на уничтожение Израиля

Короткая ссылка 9 октября 2023, 10:42 Американский бизнесмен Илон Маск репостнул твит иранского аятоллы Али Хаменеи с надеждой на уничтожение Израиля и призвал искать новые пути решения конфликта.

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