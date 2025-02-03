Два человека погибли и 13 ранены в ДТП с автобусом в Ленобласти

Автобус Lux Express столкнулся со снегоуборщиком, погибли и пострадали пассажиры В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого два человека погибли, а 13 получили травмы.
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