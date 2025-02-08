Литва вышла из единого с Россией энергокольца БРЭЛЛ

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Литва отключилась от действовавшей с советского времени единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) с диспетчерской в Москве в рамках синхронизации электросетей стран Прибалтики с Евросоюзом.