Литва вышла из единого с Россией энергокольца БРЭЛЛ

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Литва отключилась от действовавшей с советского времени единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) с диспетчерской в Москве в рамках синхронизации электросетей стран Прибалтики с Евросоюзом.
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