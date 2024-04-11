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test mazurok

1 подписчик
🗣В селе Батальное Ленинского района проходит церемония перезахоронения останков

🗣В селе Батальное Ленинского района проходит церемония перезахоронения останков 105 красноармейцев Все они были участниками Крымского фронта и погибли в период с января по май 1942 года.

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