🗣В селе Батальное Ленинского района проходит церемония перезахоронения останков 105 красноармейцев Все они были участниками Крымского фронта и погибли в период с января по май 1942 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🗣В селе Батальное Ленинского района проходит церемония перезахоронения останков 105 красноармейцев Все они были участниками Крымского фронта и погибли в период с января по май 1942 года.