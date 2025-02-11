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В правительстве поддержали ужесточение наказания за дискредитацию армии и призывы к санкциям

В правительстве поддержали ужесточение наказания за дискредитацию армии и призывы к санкциям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности без замечаний поддержала поправки к УК, предполагающие ужесточение наказаний за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям, пишет «Коммерсантъ».

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