В правительстве поддержали ужесточение наказания за дискредитацию армии и призывы к санкциям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности без замечаний поддержала поправки к УК, предполагающие ужесточение наказаний за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям, пишет «Коммерсантъ».
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