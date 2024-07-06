ВС РФ освободили село Сокол в ДНР

В Минобороны РФ заявили о переходе под контроль российских военных села Сокол в ДНР.«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», - сообщает Telegram-канал министерства.