«Извинился за свои слова перед отъездом и выбежал из замка», — стали известны детали срочного вылета Пугачевой и Галкина за рубеж

Одной из самых любопытных новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе для пользователей сети стал слух о том, что Алла Борисовна Пугачева вместе со своей семьей экстренно вылетела из страны, впервые за много лет отменив традицию и не «разрешив весну» для своих фанатов (напомним, каждое первое воскресенье марта Примадонна собирала в своем доме влиятельных гостей, а после выходила на балкон к поклонникам и произносила самую знаменитую фразу: «Весну разрешаю»).