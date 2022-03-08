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«Извинился за свои слова перед отъездом и выбежал из замка», — стали известны детали срочного вылета Пугачевой и Галкина за рубеж

«Извинился за свои слова перед отъездом и выбежал из замка», — стали известны детали срочного вылета Пугачевой и Галкина за рубеж

Одной из самых любопытных новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе для пользователей сети стал слух о том, что Алла Борисовна Пугачева вместе со своей семьей экстренно вылетела из страны, впервые за много лет отменив традицию и не «разрешив весну» для своих фанатов (напомним, каждое первое воскресенье марта Примадонна собирала в своем доме влиятельных гостей, а после выходила на балкон к поклонникам и произносила самую знаменитую фразу: «Весну разрешаю»).

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