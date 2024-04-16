Масштабная реконструкция в системе водоснабжения и водоотведения в Родниках позволит развивать социальную сферу и экономику города

<p> Ход работ на объектах водоснабжения и водоотведения в рамках рабочей поездки в Родники оценили члены Общественной палаты Ивановской области Павел Попов и Анна Филатова и председатель совета регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Светлана Семушкина.