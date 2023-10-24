ВС РФ раскусили тактику украинских дронов‑камикадзе

РИАМО - 24 окт. Бойцы ВС РФ сумели перехватить видеосигнал с украинских дронов-камикадзе, что помогло понять тактику ВСУ, рассказал оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, который работает в составе ЮВО, пишет РИА Новости.
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