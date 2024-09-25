Көнбатыш илләр Киев режимын тыныч юл белән хакимияттән китәргә мәҗбүр итмәсә, Россия Украинадагы махсус хәрби операцияне (СВО) дәвам итәчәк, диде БМО Иминлек Советы утырышында Россиянең даими вәкиле Василий Небензя.
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