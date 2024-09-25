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Небензя СВОны туктату шартын атады: Көнбатыш Украина хакимиятен алыштырырга тиеш

Көнбатыш илләр Киев режимын тыныч юл белән хакимияттән китәргә мәҗбүр итмәсә, Россия Украинадагы махсус хәрби операцияне (СВО) дәвам итәчәк, диде БМО Иминлек Советы утырышында Россиянең даими вәкиле Василий Небензя.

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