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Когда я пытаюсь рассказывать иностранцам про нищету россиян, мне никто не верит. Сегодня убедился - небезосновательно

Когда я пытаюсь рассказывать иностранцам про нищету россиян, мне никто не верит. Сегодня убедился - небезосновательно

Я много общаюсь с иностранцами. Реально много. Больше половины моих друзей на Фэйсбуке являются гражданами других стран.

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Антон
Мда.....
Андрей Аверков
Одинокий пенсионер инвалид. Живу в комнате 24 кв.м., бывшей общаги. Не голодаю, но и большего себе позволить не могу.
андрей карпушов
какая то если честно стать мздивательская....Нам автор расказывает, что россияне богаче иностранцев?? Ну значит автор просто балабол...я в европе в год бываю по 4-5 раз в году по работе, и вот как то не заметил там вабушек и дедушек на помойках, из попрошаек там сидят "беженцы" да и и то редко их увидишь, ибо немцы например не подают... кароче автор просто тролль...
Ritchie Blackmore
Статейка рассчитана на тех, кто слаб умишком.
Валерий Федосеев
В пятизвездных отелях не отдыхаю, но и лапу как медведь не сосу.
Traveller
Шератон мне нравится, особенно их приятные мелочи в большинстве отелей. Мёвенпик - слишком задраны цены. Но больше по душе - Конрад.

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