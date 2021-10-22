Когда я пытаюсь рассказывать иностранцам про нищету россиян, мне никто не верит. Сегодня убедился - небезосновательно

Политика как она естьТуризмКогда я пытаюсь рассказывать иностранцам про нищету россиян, мне никто не верит. Сегодня убедился - небезосновательно Я много общаюсь с иностранцами. Реально много. Больше половины моих друзей на Фэйсбуке являются гражданами других стран.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонМда.....Андрей АверковОдинокий пенсионер инвалид. Живу в комнате 24 кв.м., бывшей общаги. Не голодаю, но и большего себе позволить не могу.АКандрей карпушовкакая то если честно стать мздивательская....Нам автор расказывает, что россияне богаче иностранцев?? Ну значит автор просто балабол...я в европе в год бываю по 4-5 раз в году по работе, и вот как то не заметил там вабушек и дедушек на помойках, из попрошаек там сидят "беженцы" да и и то редко их увидишь, ибо немцы например не подают... кароче автор просто тролль...Ritchie BlackmoreСтатейка рассчитана на тех, кто слаб умишком.Валерий ФедосеевВ пятизвездных отелях не отдыхаю, но и лапу как медведь не сосу.TravellerШератон мне нравится, особенно их приятные мелочи в большинстве отелей. Мёвенпик - слишком задраны цены. Но больше по душе - Конрад.Комментировать
Свежие комментарии