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Рэшфорд стал лучшим бомбардиром «МЮ» в Кубке лиги. У Маркуса 9 голов, у Гиггза – 8

Маркус Рэшфорд стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги. Форвард поразил ворота «Астон Виллы» (4:2) на 67-й минуте.

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