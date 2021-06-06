kompensacii

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Вывод один, покупайте доллары.Центробанк предуп...
  • вячеслав харченко
    И сейчас руководствуются принципом "бог подаст".Пенсионной систем...
  • Konstantin Петров
    Летом в +30С резиновые перчатки на руках особенно эффективны, а маски успешно защищают от пыли, а так же сохраняют со...Штрафы за отсутст...

США станет самой нищей страной на планете

США станет самой нищей страной на планете

США станет самой нищей страной на планете Мария СадковаВиталий Милонов, являющийся членом государственной думы Российской Федерации, внес предложение, которое, по его словам, «поможет сделать Соединенные штаты Америки самой бедной страной в мире».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх