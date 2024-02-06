У рыб-клоунов обнаружили уникальные способности

Японские и китайские биологи обнаружили, что рыбы-клоуны вида Amphiprion ocellaris умеют «считать» число белых полосок на теле их потенциальных соседей — они используют этот навык для распознавания возможных конкурентов за анемоны и актинии.
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