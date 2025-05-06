Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за незаконный запуск БПЛА

Жителям Москвы рекомендуется воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и других пиротехнических изделий Прокуратура Москвы предупреждает о возможной ответственности за несанкционированный запуск летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы.