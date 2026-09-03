Токов – про Шлеменко: «После нашего боя вся гниль из него вышла в разы больше. Повторить готов, команда открыта для переговоров»

Экс-чемпион ACB Анатолий Токов прокомментировал прошедший поединок против Александра Шлеменко . «Думал, если Саша [Шлеменко] такие грязные вещи говорит и ведет себя некорректно, некрасиво и необоснованно – во время боя я его на место поставлю.