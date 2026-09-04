Нарышкин назвал обстановку в мире очень непростой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Глобальные угрозы становятся все острее и масштабнее, очень непростая обстановка в мире требует тесной координации усилий спецслужб государств - членов СНГ.
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