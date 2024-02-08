Тренер Игнатьев назвал "Зенит" фаворитом сезона в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что петербургский "Зенит" грамотно проводит подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и является одним из фаворитов сезона.
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