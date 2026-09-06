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Царьград

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"Страна" сообщила о массовых покупках продуктов в Киеве и Одессе

"Страна" сообщила о массовых покупках продуктов в Киеве и Одессе

Жители Киева и Одессы активно приобретают продукты в супермаркетах. Издание "Страна" сообщает, что ажиотаж обусловлен проблемами с поставками и введением ограничений на покупку товаров в украинских городах.

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