"Страна" сообщила о массовых покупках продуктов в Киеве и Одессе

Жители Киева и Одессы активно приобретают продукты в супермаркетах. Издание "Страна" сообщает, что ажиотаж обусловлен проблемами с поставками и введением ограничений на покупку товаров в украинских городах.
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