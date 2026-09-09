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МОСИНФОРМ

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Осенний фестиваль урожая «Битва гигантов» пройдет на «Городской ферме» ВДНХ с 10 по 27 сентября

Осенний фестиваль урожая «Битва гигантов» пройдет на «Городской ферме» ВДНХ с 10 по 27 сентября

Гигантские тыквы, кабачки, арбузы и другие овощи покажут на осеннем фестивале урожая «Битва гигантов».

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