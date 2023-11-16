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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через час после саммита

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через час после саммита

Президент США Джо Байден вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло всего через час после встречи двух лидеров, которую Байден охарактеризовал как "одни из самых продуктивных переговоров".

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