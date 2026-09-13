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Шняги.Нет

3 подписчика

50 мемов, которые спасут ваш понедельник

50 мемов, которые спасут ваш понедельник

Будильник в это утро звенит особенно противно, а кофе почему-то не бодрит совсем. Знакомая ситуация? Вместо того чтобы тосковать по ушедшим выходным, можно просто посмеяться над этим состоянием.

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