В JAECOO АВТОДОМ Внуково прошла презентация нового флагманского кроссовера JAECOO J8

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8 был представлен в АВТОДОМ JAECOO Внуково на Киевском шоссе. Для всех желающих 11 мая в дилерском центре прошел День открытых дверей, где гости оценили не только новую модель китайского бренда JAECOO, но и приняли участие в увлекательных мастер-классах.
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