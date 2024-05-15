В JAECOO АВТОДОМ Внуково прошла презентация нового флагманского кроссовера JAECOO J8

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8 был представлен в АВТОДОМ JAECOO Внуково на Киевском шоссе. Для всех желающих 11 мая в дилерском центре прошел День открытых дверей, где гости оценили не только новую модель китайского бренда JAECOO, но и приняли участие в увлекательных мастер-классах.