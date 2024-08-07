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«Искандер-М» накрыл здание Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Харькове

«Искандер-М» накрыл здание Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Харькове

Сегодня в 10 утра в Харькове раздался взрыв такой силы, что слышно его было в 30 км от города.  После чего вспыхнул пожар, по городу понеслись кареты «Скорой помощи».

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Тупой коммент. Во-первых, если это важные персоны, то 10 равны сотням. Во-вторых, точной цифры укропы никогда не говорят, но есть системы расчетов и они говорят другое. В любом случае это очень важный объект с важными персонами.
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9 час.
Людмила Лиханова
Ну прям тупизмом пахнет. Мы ВЕЗДЕ успеваем и каждый такой объект оставляет укропов без снарядов которые могли бы попасть на фронт. К тому же там были важные персоны и ЧТО от них осталось......бандера знает
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9 час.
Валерий Фоменков
Замечательная новость! Смерть укро-американским фашистам!
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9 час.

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