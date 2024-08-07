«Искандер-М» накрыл здание Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Харькове

Тупой коммент. Во-первых, если это важные персоны, то 10 равны сотням. Во-вторых, точной цифры укропы никогда не говорят, но есть системы расчетов и они говорят другое. В любом случае это очень важный объект с важными персонами.

Людмила Лиханова

Ну прям тупизмом пахнет. Мы ВЕЗДЕ успеваем и каждый такой объект оставляет укропов без снарядов которые могли бы попасть на фронт. К тому же там были важные персоны и ЧТО от них осталось......бандера знает