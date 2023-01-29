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В Адыгее волонтёр напала на дочь владелицы крупнейшего в РФ центра спасения енотов

В Адыгее волонтёр напала на дочь владелицы крупнейшего в РФ центра спасения енотов

Бывшая помощница "Матери енотов" пыталась задушить её собаку и угрожает сжечь питомник.Организатор крупнейшего в России центра спасения енотов Валерия Заволокина из аула Натухай Республики Адыгея стала жертвой террора со стороны бывшей помощницы.

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