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Журнал «Профиль»

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Коррупционные активы на 3 трлн руб. изъяли в России за 1,5 года

Коррупционные активы на 3 трлн руб. изъяли в России за 1,5 года

За 2025 год и первое полугодие 2026-го суды в России удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн руб.

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