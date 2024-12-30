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Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Морнар Бар», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»

Боснийский клуб «Игокеа» примет черногорский «Морнар Бар», сербский «Партизан» встретится со словенской «Цедевитой-Олимпией».

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