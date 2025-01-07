Никогда не берите квартиру, если заметили даже 1 из этих 5 признаков

Выбор квартиры — это как чтение между строк. Вроде бы всё выглядит прилично: современный ремонт, удобное местоположение, но на деле могут скрываться проблемы, которые со временем испортят впечатление о покупке.
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