Daily Storm

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В КГБ Белоруссии заявили, что Запад готовит террористов для вторжения в страну

В КГБ Белоруссии заявили, что Запад готовит террористов для вторжения в страну

Боевиков обучают на Украине, в Польше и Литве, утверждают в ведомствеЗапад готовит боевиков для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

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