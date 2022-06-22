Газизов объяснил, почему высокие зарплаты не помешают легионерам уезжать из России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами повлияет на легионеров.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами повлияет на легионеров.
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