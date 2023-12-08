Блинкен признался, что администрация Байдена принуждает украинцев воевать для создания рабочих мест американцев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в военно-промышленный комплекс США.