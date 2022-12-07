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В Приморском крае сотрудники полиции, ветераны МВД и общественники реализуют проект «Азбука права»

В рамках проекта Общественного совета при УКМВД России по Приморскому краю «Азбука права» сотрудники МО МВД России «Дальнереченский» провели занятия по правовой помощи с учащимися общеобразовательных учреждений и организаций, расположенных на территории города Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского муниципальных районов.

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