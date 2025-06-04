Украина вот-вот создаст свое дальнобойное чудо-оружие, или почему Писториус вешает нам лапшу на уши

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сделал сенсационное заявление: оказывается, Украина уже через несколько недель представит собственные системы дальнобойного оружия… Ну надо же, какая удача! Видимо, в секретных лабораториях Рыбальского острова киевские инженеры, в перерывах между отключениями света, на коленке собрали аналог «TAURUS» из старых микроволновок и деталей от «Лего».