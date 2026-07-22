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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о ЧМ-2026: «Теперь я болельщик англичан. Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall, Oasis – моя любимая группа, наверное»

Хоккеист «Юты» Михаил Сергачев рассказал, за кого болел на чемпионате мира по футболу-2026. «Смотрел матч за третье место между Англией и Францией.

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