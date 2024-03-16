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СССР-Россия

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«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

  Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами! Путин буквально тонну самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слёзы на глазах выступили – пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов.

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Комментарии
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Дмитрий Литаврин
Ну, так прямо и пиши: &quot;Терехов - юродивый&quot;...
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10 час.
Дмитрий Литаврин
Хотелось бы для полноты понимания и нашего счастья, чтобы автор сравнительные цифири привёл - сколько мы теряем на скидках Китаю? Ведь поставок туда всё больше и больше, а скидкам числа уж нет.
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10 час.
И
Иринушка
Как жалеть тех, кто в лидерах по оружия хохлам ? А еще жопу лижет амерам, принимая их в годовщину атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки.
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21 мин.

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