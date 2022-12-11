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Александр Большунов: «Сейчас на Кубке мира медали и очки раздаются просто так. У Клэбо будет еще много шансов забрать свое»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о конкуренции на Кубке мира.

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