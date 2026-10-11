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Царьград

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Двойная оплата или официальный выходной: в ОП выступили с новым предложением по 31 декабря

Двойная оплата или официальный выходной: в ОП выступили с новым предложением по 31 декабря

В Общественной палате предлагают пересмотреть взгляд на 31 декабря. Этот день хотят признать официальным выходным днём.

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